La RDC et la Tanzanie signent un protocole d’entente portant sur le transport et les télécommunications

Au cours de son séjour de 48 heures en Tanzanie, le président Félix Tshisekedi, a signé avec son homologue Samia Suluhu Hassan, à Dar es Salam, un protocole d’entente portant sur le transport et les télécommunications, le dimanche 23 octobre 2022.

Le président Félix Tshisekedi Tshilombo est arrivé dimanche 23 octobre 2022 dans l’après-midi, à Dar es Salaam pour une visite d’État de 48 heures. Aussitôt descendu de son avion, Félix Tshisekedi a été accueilli par Samia Suluhu Hassan, présidente de la République Unie de Tanzanie, à l’ aéroport international Julius Nyerere.

Après les salutations d’usage, les deux personnalités politiques se sont rendues à State House, palais présidentiel tanzanien, où ils ont déployé d’intenses activités parmi lesquelles, un tête-à-tête suivi d’ une rencontre bilatérale élargie, une conférence de presse et l’assistance à la signature, par les deux pays, de deux protocoles d’Entente dans les domaines des télécommunications et de transport.

Dans son compte rendu sur leur tête-à-tête, le président Tshisekedi a indiqué que leurs échanges avaient porté sur plusieurs sujets, à savoir la coopération bilatérale, la sécurité, la position de l’Afrique sur le changement climatique, les conséquences néfastes de la guerre entre la Russie et l’Ukraine, l’ agression de la RDC par le Rwanda voisin, etc.

Auparavant la présidente de Tanzanie a, pour sa part, indiqué avoir abordé avec son homologue congolais des sujets ayant trait aux échanges commerciaux entre leurs deux pays, la sécurité alimentaire, la mise en œuvre par leurs experts respectifs des résolutions convenues entre les deux pays au mois d’août et qui seront effectives dans les domaines suivants: les infrastructures, le vaste projet de construction du chemin de fer reliant la Tanzanie, le Burundi et la RDC, dans le cadre de l’EAC; d’une grande route entre la Tanzanie et la RDC.

Samia Suluhu Hassan a relevé enfin que son pays reste prêt à coopérer avec la RDC pour son développement et sa stabilité. A noter qu’un protocole d’entente portant sur le transport et les télécommunications a été signé entre les deux pays.