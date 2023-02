« La progression de Vinicius a été énorme », Simeone avant Real Madrid-Atletico

En conférence de presse ce vendredi, à la veille du choc contre le Real Madrid en Liga, l’entraîneur de l’Atletico Diego Simeone a encensé le prodige Vinicius Jr pour sa progression fulgurante.

La 23è journée de Liga nous offre ce samedi un alléchant derby entre le Real Madrid et l’Atletico. En déplacement au Santiago Bernabeu, les Colchoneros devront se montrer très solides pour tenter de prendre les trois points à une équipe Merengue très en forme sur ces derniers matchs. Et pour y arriver, les Matelassiers devront trouver le moyen de museler le principal danger de la Casa Blanca: Vinicius Jr. Le prodige brésilien sort d’un match fou contre Liverpool, dans lequel il a marqué deux buts et délivré une passe décisive.

En conférence de presse ce vendredi, à la veille de ce choc, l’entraîneur de l’ATM Diego Simeone est conscient du danger que représente Vini pour son équipe, mais l’a tout de même encensé pour sa progression. « Je pense que sa progression a été énorme, c’est un grand pari que le Real Madrid avait sur lui, il a amélioré tous ses chiffres année après année et il est dans un grand moment en tant que joueur« , a déclaré le Cholo, relayé par Real France.

Le technicien argentin a profité de l’occasion pour donner l’objectif de son club pour le reste de la saison: « Être compétitif à chaque match…. Il y a des saisons où nous pouvons rivaliser pour gagner quelque chose et d’autres où cela semble bien loin. Maintenant, nous voulons atteindre les objectifs du club, qui, selon moi, ne sont pas mineurs. Nous devons continuer en tant que club à participer à une compétition qui est très bonne pour nous afin de continuer à grandir. Ce qui nous reste n’est pas mineur. Chaque fois que nous revêtons le maillot rouge et blanc, nous devons être enthousiastes.«

L’Atlético Madrid vit en effet une saison compliquée. Les Colchoneros ont été éliminés de la Ligue des champions dès la phase de poule, terminant même derniers de leur groupe. Ils ont également été sortis par le Real en huitièmes de finale de la Coupe du Roi. En Liga, l’ATM a retrouvé des couleurs récemment, mais a déjà dit adieu au titre. Le club de la ville de Madrid compte 18 points de retard sur le leader, le FC Barcelone.