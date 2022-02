« La politique extérieure française est dans l’égarement », le député Sébastien Nadot dézingue Le Drian

Alors que les tensions entre la France et le Mali s’enveniment et que Paris persiste à ne pas rester polie envers les autorités du Mali, le député Sébastien Nadot évoque la situation et s’en prend à Jean-Yves Le Drian, le chef de la diplomatie française.

« Le ministre des Relations extérieures, la politique extérieure de la France est dans l’égarement. Notamment, avec l’expulsion de l’ambassadeur de la France au Mali par les autorités maliennes en raison de vos propos récents », a indiqué Nadot lors d’une séance de question-réponse à l’Assemblée nationale française. En effet Le Drian a qualifié le gouvernement de transition du Mali d’illégitime qui prend des décisions irresponsables. Ce qui a conduit à l’expulsion de l’ambassadeur de France par Bamako pour protester contre ce manque de politesse de la part de Paris.

Sébastien Nadot explique que « cette situation intervient M. Le ministre, deux jours après que le porte-parole du gouvernement de transition du Mali a demandé au ministre des armées de la France de se taire. C’est un tournant de l’histoire de la présence française en Afrique. La France perd pied ». Il ajoute que « depuis plusieurs années, partout dans le monde, notre pays se comporte de manière arrogante et belliqueuse. Pas un conflit sur notre planète sans des armes made in France. Notre pays arme très fréquemment le bras de la mort ».

Le député ne s’en arrête pas là et indique que « la politique extérieure française est dans l’égarement ». Nadot poursuit en soulignant que la diplomatie de France est dans l’égarement « dans votre habitude de soutenir le troisième mandat de chefs d’Etat devenus par la même, dictateurs et qui n’en demandaient pas tant de la part de la France ». « Egarement criminel en ne reconnaissant pas cette terrible bavure au Mali en janvier 2021 qui, d’après une minutieuse enquête des Nations Unies, a reconnu que notre armée avait tué 19 civils à Bounti », ajoute l’élu français.

Pour Sébastien Nadot, il n’y a « rien d’étonnant à ce que le gouvernement de transition au Mali, humilie quotidiennement notre drapeau ». « Notre crédibilité à l’égard des peuples de la planète s’amenuise de jour en jour », assure le député qui, en interpellant Le Drian, déclare : « Monsieur le ministre, vous êtes égaré. Mais je ne vous demande pas de démissionner car je crois en réalité que vous avez déjà démissionné depuis bien longtemps ».