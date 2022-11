« La pire des épreuves… », Sidiki Diabaté réagit à la mort du fils de Davido et Chioma

Le chanteur Malien Sidiki Diabaté n’est pas resté insensible face au décès du fils de la superstar nigériane David Adeleke alias Davido. Dans un post sur ses réseaux sociaux, le prince de la Kora a apporté son soutien à son collègue qui traverse actuellement l’une des pires épreuves de la vie.

La police a confirmé ce mardi 1er novembre, le décès d’Ifeanyi Adeleke, le fils de 3 ans de la superstar de la musique, Davido et de sa fiancée, Chioma Rowland. Selon les médias locaux, le petit garçon est mort par noyade dans la maison de son père à Banana Island. Il a été transporté d’urgence à l’hôpital Evercare de Lekki où il a été déclaré mort à son arrivée.

Depuis l’annonce de la nouvelle, les réactions des artistes et musiciens fusent de toute part en guise de soutien à la star nigériane. Dans le lot, Sidiki Diabaté a également réagi dans un message posté sur sa page Facebook.

« La perte d’un enfant est bien la pire des épreuves qu’un parent puisse traverser. Je manque de mot pour t’exprimer mon chagrin frérot Davido. Sache que je suis de tout coeur avec vous dans cette terrible épreuve et vous accompagne par la prière et la pensée . May our little angel rest in peace in heaven. Bravery » a écrit le prince de la Kora à l’endroit de son compère nigérian.

Faut-il le rappeler, huit personnes, notamment des employés de la maison ont été déjà arrêtés par la police pour des besoins d’enquête.