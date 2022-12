« La p0rn0graphie a détruit ma famille… », Kanye West entre dépression et regret

Sous les feux des projecteurs ces derniers jours en raison de ses nombreux messages à polémiques, Kanye West n’en manque pas de faire des révélations sur sa vie privée. Peu après le clap de fin dans la procédure de divorce avec la mère de ses enfants Kim Kardashian, le rappeur vient de révéler ce qui a détruit son foyer.

La procédure de divorce entre les deux célébrités Kim Kardashian et Kanye West entamé depuis plus d’un a finalement connu son épilogue cette semaine. Les deux ex amoureux sont parvenus à accorder leur violon avec la signature de l’accord final de leur divorce. Au lendemain de cette dernière démarche qui confirme officiellement le divorce, le rappeur a décidé de se confier sur les raisons qui ont poussé Kim Kardashian a demandé le divorce.

Dans un post sur son compte Twitter dans la matinée de ce vendredi 2 décembre, West a demandé aux représentants des médias sociaux de supprimer tout les contenus ayant rapports à la pornographie. « Supprimez toutes les formes de pornographie de Twitter et de toutes les plateformes. La pornographie est le produit de la pédophilie. Lorsque des hommes adultes regardent du porno, ils regardent la fille de quelqu’un vivre un traumatisme« , a-t-il écrit.

Kanye West a profité de cette occasion pour partager son expérience avec ses followers. Selon le rappeur, c’est le porno qui se trouve à la base de son divorce avec la mère de ses enfants. « L’utilisation du porno a détruit ma famille mais Dieu est au contrôle et il guérira tout« , a-t-il ajouté sur le réseau social à l’oiseau bleu.

Pour rappel, ce n’est pas la première fois que le rappeur confesse que son addiction au porno a fait voler aux éclats son mariage avec la mère de ses enfants Kim Kardashian.