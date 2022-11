La Nouvelle-Zélande envisage d’abaisser l’âge de vote de 18 à 16 ans

La plus haute cour de Nouvelle-Zélande a jugé discriminatoire l’âge de vote actuel de 18 ans. Un avant-projet de loi sera donc envoyé au parlement afin de discuter de l’opportunité de l’abaisser à 16 ans.

L’affaire a été portée devant les tribunaux par le groupe de défense Make It 16, qui souhaite que l’âge soit abaissé pour inclure les jeunes âgées de 16 et 17 ans. Le bras de fer judiciaire est en cours depuis 2020, selon l’information rapportée par les médias locaux.

Ce lundi 21 novembre, la Cour suprême a conclu que l’âge actuel de vote de 18 ans était incompatible avec la Déclaration des droits du pays, qui donne aux gens le droit d’être exempts de discrimination fondée sur l’âge lorsqu’ils ont atteint 16 ans.

La décision signifie que la question doit être soumise au parlement pour examen par une commission parlementaire restreinte. Mais cela n’oblige pas le Parlement à modifier l’âge de vote. « C’est de l’histoire ancienne« , a déclaré le co-directeur de Make It 16, Caeden Tipler, ajoutant que « le gouvernement et le parlement ne peuvent ignorer un message juridique et moral aussi clair. Ils doivent nous laisser voter« .

Le groupe affirme sur son site Web qu’il n’y a pas suffisamment de justification pour empêcher les jeunes de 16 ans de voter alors qu’ils peuvent conduire, travailler à plein temps et payer des impôts.

La première ministre néo-zélandais Jacinda Ardern a déclaré que le gouvernement rédigerait un projet de loi visant à réduire l’âge à 16 ans, qui pourrait ensuite être soumis à un vote au Parlement. « Je soutiens personnellement une diminution de l’âge de voter mais ce n’est pas une question qui me concerne ou même [qui concerne] le gouvernement », a expliqué la ministre avant d’ajouter que cela dépendra du parlement.

« Tout changement de la loi électorale de cette nature requiert le soutien de 75 % des parlementaires. C’est pour cela que, selon nous, il s’agit d’une question plutôt destinée au Parlement, pour que chacun puisse s’exprimer », a-t-elle ajouté.

Si la Nouvelle Zélande arrive à voter cette loi, elle rejoindra donc le Brésil qui demeure pour le moment l’un des rares pays qui permettent à leurs citoyens de voter dès l’âge de 16 ans.