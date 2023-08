La Nouvelle Banque de Développement des BRICS : vers un système financier multipolaire

- Publicité-

La Nouvelle Banque de Développement (NBD) des BRICS, une initiative conjointe du Brésil, de la Russie, de l’Inde, de la Chine et de l’Afrique du Sud, est en train de redéfinir les contours du système financier international. Avec l’annonce récente de l’examen des demandes d’adhésion de 15 pays, dont jusqu’à cinq seront approuvés, la NBD s’affirme comme une force montante dans le paysage financier mondial.

L’une des principales initiatives de la NBD est de commencer à prêter en monnaies locales. Cette décision, comme l’a souligné Dilma Rousseff, vise à réduire la dépendance au dollar américain. En prêtant dans les monnaies locales, la NBD permettra aux emprunteurs d’éviter les risques liés aux fluctuations des taux de change et aux variations des taux d’intérêt américains. Cette approche pourrait offrir une alternative viable au système financier unipolaire actuel, dominé par le dollar.

La NBD se distingue également par son approche en matière de prêts. Contrairement à des institutions comme la Banque mondiale et le FMI, la NBD ne fixe pas de conditions politiques préalables à ses prêts. Rousseff a souligné l’importance de respecter les politiques de chaque pays membre, évitant ainsi d’imposer des conditions souvent associées à d’autres institutions financières internationales.

- Publicité-

Un acteur clé en finance mondiale

Fondée en 2014 avec un capital initial de 100 milliards de dollars, la NBD est rapidement devenue un acteur clé en finance mondiale. Sa mission principale est de financer les infrastructures et le développement durable dans les marchés émergents et les pays en développement. La NBD est basée à Shanghai et dispose d’un bureau régional en Afrique du Sud. Elle est gouvernée conjointement par les membres des BRICS, reflétant ainsi son caractère multipolaire.

Avec ses initiatives récentes et son approche centrée sur le respect des politiques nationales, la NBD est bien placée pour jouer un rôle majeur dans le développement des pays émergents. Comme l’a souligné Rousseff, la vision est claire : « Nous allons nous transformer en une banque importante pour les pays en développement et les marchés émergents. Notre objectif doit être le suivant: une banque créée par les pays en développement pour eux-mêmes. »