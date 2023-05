La noix de coco : cette nouvelle trouvaille efficace contre les moustiques

- Publicité-

Les moustiques sont de retour et menacent de gâcher nos soirées en plein air. Mais une nouvelle astuce pourrait bien nous permettre de nous en débarrasser efficacement. Et ce n’est pas la traditionnelle citronnelle qui est à l’honneur cette fois-ci. Des scientifiques ont découvert que l’odeur de noix de coco est un répulsif efficace contre ces nuisibles.

Pour éloigner ces petits insectes durant ces périodes de pluie, il existe de nombreuses astuces plus ou moins efficaces. On éteint les lumières, d’abord. Et on se parfume d’huile essentielle de citronnelle, pour masquer notre odeur corporelle qui attire tant les moustiques. Mais la dernière trouvaille en date pour faire fuir ces petites bêtes devrait vous étonner (et vous plaire bien plus que la citronnelle).

En effet, les acides gras contenus dans l’huile de coco sont des répulsifs efficaces contre les insectes. Pour éloigner les moustiques, rien de tel que de réaliser une crème à base d’huile de coco; un ingrédient que l’on a en plus tous dans sa cuisine.

Faire chauffer légèrement de l’huile de coco pour la rendre liquide, ajouter 6 gouttes HE de citronnelle de Java et 6 gouttes HE de Tea tree, mélanger et mettre au frais pour que l’huile de coco se solidifie à nouveau.

Par ailleurs, il ne faut pas utiliser cette crème sur le visage ni chez les femmes enceintes et les enfants de moins de 6 ans.

