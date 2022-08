La musique, un vrai remède pour ces 03 maladies

La musique a toute sa place en santé ; ainsi, la musicothérapie, encadrée par un thérapeute formé, peut aider des patients qui souffrent de troubles psychologiques ou de graves maladies à se sentir mieux. Mais écouter de la musique tout simplement chez soi peut aussi apporter de nombreux bénéfices. Voici trois maladies que peut soulager la musique.

La musique stimule, mais elle est aussi utilisée pour soigner et apaiser. Il faut savoir qu’aujourd’hui de nombreuses études scientifiques sont menées pour continuer à développer la musicothérapie (c’est à dire l’utilisation de la musique pour apaiser les souffrances psychiques). L’utilisation de la musique est testée par exemple dans des salles d’opération, en réanimation, ou pour accompagner des patients atteints de certaines maladies. Découvrez trois de ces maladies dans cet article.

L’AVC

Chez les personnes victimes d’AVC, la musique (surtout quand elle est progressive et douce et qu’elle est accompagnée par des paroles) participe à la réorganisation des fonctions cognitives dans l’hémisphère non touché (perception, attention, compréhension, langage, mémoire et sensori-motricité), mais aussi dans les zones attenantes à la lésion. Des patients aphasiques ou paralysés peuvent ainsi se remettre à parler, à chanter, à bouger…

L’Alzheimer

Les patients qui sont atteints de la maladie d’Alzheimer gardent intacte leur mémoire musicale et ont plus de facilité à apprendre des textes chantés que dits. La musique peut donc les aider à recouvrer une partie de leurs souvenirs et à réduire l’apathie, la peur, la dépression, très souvent présentes.

La maladie de Parkinson

Chez les personnes souffrant de Parkinson, la musique permet de mieux percevoir le tempo. C’est pourquoi elle facilite la synchronisation, la coordination et l’exécution des mouvements. Elle parvient même à faire danser les patients.