La montre Swatch du pape François proposée aux enchères jusqu’au 30 novembre

Une montre Swatch du pape François est mise aux enchères en ligne jusqu’au 30 novembre. Cet accessoire, pourtant très simple, est estimé entre 10.000 et 100.000 euros.

C’est dans le cadre de l’opération caritative « Once upon a time watch » qu’une montre ayant appartenu au pape François a été mise aux enchères en ligne par la maison de ventes Rago/Wright jusqu’au 30 novembre 2022, selon une information de nos confrères de l’hebdomadaire Le Point. Bien que d’une valeur marchande assez basse, cet objet pourrait être adjugé entre 10 000 et 100 000 euros.

60 euros de valeur marchande

Cette montre est en effet une Swatch Once Again, un modèle simple dont le prix dans le commerce est d’environ 60 euros. Dans le détail, cette montre présente un bracelet noir en plastique et un cadran blanc sur lequel il est possible de voir l’heure et un rectangle précisant le jour.

In two weeks, Pope Francis' personal Swatch will by auctioned off for charity in Wright Auction's "Once Upon A Time Watch Project" in support of The Brian LaViolette Scholarship Foundation. Learn more on Hodinkeehttps://t.co/1X7ycgD0wA — Hodinkee (@Hodinkee) November 16, 2022

Avec cette montre particulièrement sobre, le pape François s’est distingué de ses prédécesseurs. Benoît XVI portait en effet une Junghans des années 1960, une montre qui apparaissait là aussi bien plus sobre que celle du pape Jean-Paul II, qui arborait quant à lui une Rolex DateJust en or, rappellent nos confrères.

Une entreprise caritative

Peu importe le luxe du modèle, les montres ayant appartenu à d’importantes figures publiques sont régulièrement adjugées à des prix très élevés. La Monaco TAG Heuer portée par Steve McQueen dans le film « Le Mans » (1971) avait ainsi été vendue pour 1,8 million d’euros, et la Rolex Daytona de Paul Newman était quant à elle partie pour 4,8 millions d’euros.

Ici, les recettes de la vente reviendront à la Brian LaViolette Scholarship Foundation, une association qui octroie des bourses et des encouragements aux élèves méritants souhaitant faire des études supérieures. Ce lot sera accompagné d’une lettre d’authenticité de Don Fabio Salerno, le secrétaire personnel du Saint-Père.