« La mission d’un président est ni d’être aimé, ni de ne pas être aimé », Emmanuel Macron

Pour son premier déplacement depuis l’adoption au forceps de la réforme des retraites, le président de la République Française, Emmanuel Macron, a été accueilli par des huées lors de son arrivée à Sélestat en Alsace.

Emmanuel Macron a assuré mercredi 19 avril qu’il « continuera[it] à être sur le terrain » malgré la « colère » qui s’exprime, en affirmant « entendre » le mécontentement des Français. « Il faut entendre la colère, je ne suis pas sourd à celle-ci », a déclaré le chef de l’Etat lors d’un déplacement à Sélestat (Bas-Rhin) où il a été plusieurs fois hué. « Cette colère s’exprime, je ne m’attendais pas à autre chose, mais elle ne m’empêchera pas de continuer à me déplacer », a-t-il ajouté.

Emmanuel Macron accueilli par des huées lors de son arrivée à Sélestat en Alsace pic.twitter.com/DdCw47iScn — BFMTV (@BFMTV) April 19, 2023

« Je pense que la mission d’un président de la République est ni d’être aimé, ni de ne pas être aimé, c’est d’essayer de faire bien pour son pays […] je suis au service des Françaises et des Français et je le serai jusqu’aux derniers instants du mandat, par temps de pluie, qu’il neige, qu’il vente, et s’il pouvait y avoir quelques jours de beaux temps, ça ne me déplairait pas, mais s’il doit y avoir beaucoup de vent, je le ferai quand même », a déclaré Emmanuel Macron, lors d’un micro-tendu ce mercredi.