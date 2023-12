La MINUSMA quitte définitivement le Mali après une décennie

- Publicité-

La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA), a officiellement marqué son départ du Mali lors d’une cérémonie solennelle à Bamako, le lundi 11 décembre 2023.

La MINUSMA, créée en 2013 pour stabiliser le Mali, a mobilisé 15 000 hommes en permanence durant toute une décennie. Mais, suite à une demande officielle de Bamako qui a jugé ses résultats insuiffisants, le Conseil de sécurité a mis fin au mandat de la MINUSMA en juin 2023, et son retrait progressif a été mis en œuvre depuis.

La force onusienne pour le maintien de la paix au Mali, a donc libéré, suivant un calendrier de retrait établi, ses bases à travers le pays. La MINUSMA a également mis un terme à sa chaine radio au Mali.

Pour marquer son départ officiel, la MINUSMA a organisé une cérémonie officielle à Bamako. Au cours de cette cérémonie, le représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies et chef de la MINUSMA, El-Ghassim Wane, a exprimé sa gratitude envers les pays ayant soutenu la mission et a salué les casques bleus pour leurs sacrifices durant ces dix années de présence.



Cette cérémonie a été l’occasion de remercier les partenaires internationaux et les différentes opérations, telles que Serval, Barkhane, Takuba, l’Union européenne, l’Union africaine, la CEDEAO, le G5 Sahel et la Médiation internationale, pour leur contribution à la paix et à la stabilité au Mali. Wane a souligné que dix des treize emprises occupées par la MINUSMA ont déjà été fermées et rétrocédées aux autorités maliennes, avec une planification pour transformer les emprises restantes en sites de liquidation à partir du 1er janvier 2024.

La descente du drapeau des Nations unies et la présentation d’un livre-photo retraçant les dix ans de présence de la MINUSMA ont marqué la fin de cette cérémonie émouvante.