La Maritza de Sylvie Vartan intégrée au documentaire Melania, appréciée par Melania Trump

Melania , le documentaire produit par Amazon MGM et sorti vendredi aux États-Unis, s’est imposé comme une surprise du box-office tout en suscitant des débats : centré sur les dernières semaines de Melania Trump avant l’investiture de janvier 2025, le film attire le public et intrigue par sa bande-son, qui inclut notamment la chanson française « La Maritza » de Sylvie Vartan.

Malgré un accueil critique très réservé, le documentaire a rapidement trouvé son public : selon PureCharts, il s’est hissé à la troisième place des recettes américaines dès son premier week-end d’exploitation. Le budget du projet est évoqué de manière différente selon les sources : certains médias parlent d’un montant d’environ 110 millions de dollars, tandis que l’analyste David Gross évoque un chiffre de 75 millions de dollars en précisant que, pour Amazon, cet investissement est avant tout politique et non strictement commercial.

Au-delà de ses performances au guichet, Melania est remarqué pour la diversité de sa bande originale, mêlant classiques internationaux et références inattendues de la chanson française, ce qui a contribué à alimenter l’attention médiatique autour du film.

La Maritza de Sylvie Vartan intégrée à la bande originale de Melania

Parmi les titres sélectionnés, le documentaire fait figure d’éclectisme en associant des standards comme Billie Jean de Michael Jackson ou Gimme Shelter des Rolling Stones à « La Maritza », chanson de Sylvie Vartan. L’apparition de ce titre a étonné la chanteuse, qui a déclaré à Le Figaro : « C’est incroyable qu’elle adore ma chanson ! »

« La Maritza » est une composition de 1968, co-écrite par Sylvie Vartan et Pierre Delanoë et composée par Jean Renard. Le morceau a déjà été réutilisé au cinéma : il figurait notamment dans la bande originale du film Ma Mère, Dieu et Sylvie Vartan, autre succès surprise de 2025.

L’utilisation de « La Maritza » dans le documentaire n’a pas été anodine sur le plan juridique : la production a dû entrer en contact avec les ayants droit pour obtenir l’autorisation d’exploitation. Le refrain de la chanson avait fait l’objet d’un procès en 1971, au terme duquel il avait été reconnu comme s’inspirant de Les Feuilles mortes d’Yves Montand.

