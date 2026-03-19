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La Liga réagit à l’acquisition d’un club espagnol par Cristiano Ronaldo

L’investissement de Cristiano Ronaldo à hauteur de 25 % dans l’UD Almería suscite déjà un fort engouement, au point de séduire le président de la Liga, Javier Tebas.

Romaric DéguénonVoir tous ses articles
Le · MàJ le
Football
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La Liga réagit à l’acquisition d’un club espagnol par Cristiano Ronaldo
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L’arrivée de Cristiano Ronaldo dans les sphères dirigeantes de l’UD Almería ne passe pas inaperçue. Le Portugais a récemment acquis 25 % du capital du club de deuxième division espagnole via sa société CR7 Sports Investments, marquant ainsi une nouvelle étape dans sa reconversion. Un mouvement stratégique qui n’a pas tardé à produire ses effets. Depuis l’officialisation de l’opération, Almería a vu sa popularité grimper en flèche sur les réseaux sociaux, au point de se hisser parmi les clubs les plus suivis du pays.

Le phénomène n’a pas échappé à Javier Tebas. Le président de la Liga s’est félicité de l’impact immédiat de l’investissement de l’ancien joueur du Real Madrid. « Almería est désormais le cinquième club espagnol le plus présent sur les réseaux sociaux depuis que Cristiano Ronaldo a décidé d’investir dans leur projet », a-t-il souligné.

Au-delà de l’aspect médiatique, Tebas insiste sur les perspectives économiques et sportives d’une telle opération : « Il est très important d’obtenir des sponsors et d’améliorer le projet sur le long terme. L’implication de Cristiano dans le projet d’Almería est un gage d’ambition pour l’avenir. » Avec cette entrée remarquée dans le monde des investisseurs, Cristiano Ronaldo confirme son intention de peser durablement dans l’écosystème du football, bien au-delà des terrains.

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