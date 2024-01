La Japonaise Yamashita, première femme arbitre à la Coupe d’Asie masculine

-Publicité-

La Japonaise Yoshimi Yamashita sera la première femme de l’histoire à arbitrer la Coupe d’Asie masculine lorsqu’elle dirigera l’Australie contre l’Inde, a annoncé jeudi la Confédération asiatique de football.

Yamashita, qui était quatrième arbitre de la Coupe du monde masculine 2022, est l’une des cinq arbitres féminines de la Coupe d’Asie au Qatar. La 18e édition du tournoi débute vendredi. Yamashita sifflera le coup d’envoi du groupe B samedi, avec Makoto Bozono et Naomi Teshirogi nommés arbitres assistants.

Le trio japonais est entré dans l’histoire en 2022 en tant que première équipe arbitrale entièrement féminine pour un match de la Ligue des champions asiatique et de la J-League nationale japonaise un an plus tard. Yamashita, 37 ans, a dirigé le match d’ouverture de la Coupe du Monde Féminine de l’année dernière en Australie et en Nouvelle-Zélande.