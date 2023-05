La HAC du Mali dénonce les propos de TV5 Monde sur les événements de Moura

- Publicité-

La Haute Autorité de la Communication (HAC) du Mali a vivement critiqué TV5 Monde pour ce qu’elle qualifie de dérives dans une analyse de son rédacteur en chef Afrique concernant le rapport du Haut-Commissariat aux droits de l’homme sur les événements de Moura en mars 2022. La HAC a exprimé son mécontentement face à ce qu’elle considère comme des accusations infondées et a lancé un avertissement en indiquant qu’elle pourrait prendre des mesures appropriées.

La Haute Autorité de la Communication (HAC) du Mali a émis des critiques sévères à l’encontre de TV5 Monde pour son traitement des événements de Moura, tels qu’analysés par le rédacteur en chef Afrique lors d’une émission. Selon la HAC, cette analyse était péremptoire, malveillante et portait un jugement sans appel sur le Mali, son armée et ses autorités.

La HAC a exprimé son désaccord avec les conclusions de l’émission, qualifiant l’analyse de « lecture curieuse et inadmissible » du rapport du Haut-Commissariat aux droits de l’homme sur les événements de Moura. Elle a souligné que les propos du rédacteur en chef Afrique étaient accusatoires, sans nuance et en violation des règles de l’éthique et de la déontologie journalistique. La HAC a fermement condamné ce qu’elle considère comme du journalisme de dénigrement et de stigmatisation.

La Haute Autorité de la Communication a également appelé la Direction Générale de TV5 Monde à répondre de cette dérive éditoriale, accusant la chaîne de porter atteinte à l’image et à la réputation du Mali. La HAC a lancé un avertissement aux diffuseurs et exploitants de signaux qui relayent TV5 Monde au Mali, les appelant à la vigilance. Elle a clairement indiqué que cette mise en garde constituait un dernier avertissement.

Les critiques de la Haute Autorité de la Communication du Mali envers TV5 Monde reflètent la tension persistante entre les médias et les autorités maliennes. Alors que les Nations Unies ont récemment publié un rapport accusant les forces armées maliennes et des militaires étrangers d’avoir commis des violations des droits de l’homme à Moura, la réaction de la HAC met en évidence la volonté du gouvernement de défendre l’image du pays.

Cette situation souligne l’importance de la liberté de la presse et du respect des normes journalistiques, tout en garantissant une évaluation objective des événements. Il est essentiel de trouver un équilibre entre la responsabilité des médias et le respect des droits de l’homme pour favoriser une société informée et démocratique au Mali.