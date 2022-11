La Guinée-Bissau et le Gabon signent deux accords de coopération

En visite de 48 heures au Gabon, le président bissau-guinéen, Umaro Sissoco Embalo, a signé avec son homologue gabonais Ali Bongo, deux accords de coopération bilatérale. Les deux dirigeants veulent hisser à un niveau plus élevé, leur coopération dans le cadre d’avantages mutuellement bénéfiques.

Le Cadre juridique de Coopération entre le Gabon et la Guinée Bissau s’est renforcé avec notamment la signature de deux nouveaux accords portant l’un sur les Consultations en matière politique et diplomatique d’une part, et sur le cadre Général de Coopération d’autre part.

« On vient de signer deux accords pour renforcer les liens de coopération entre nos deux pays. Le Gabon est un pays frère de la Guinée-Bissau, on a toujours eu des rapports diplomatiques », a déclaré Umaro Sissoco Embaló, à sa sortie d’audience mardi.

Selon le communiqué de la présidence gabonaise, un examen particulier a été accordé par Umaro Sissoco Embalo et Ali Bongo aux questions relatives à la formation, à l’économie, à la pêche, à l’industrie et au secteur du bois sur lequel le président Ali Bongo s’est dit résolu à partager l’expérience de « notre filière bois avec son homologue guinéen ».

Par ailleurs, le président Embalo a félicité son homologue gabonais pour le rôle joué par le Gabon dans la lutte contre le réchauffement climatique à l’échelle continentale et internationale, notamment son plaidoyer pour l’Afrique lors du Sommet de la COP 27 qui se tient du 6 au 18 novembre à Sharm El Sheikh en Egypte, ainsi que pour son mandat en qualité de Membre non Permanent au Conseil de Sécurité des Nations Unies pour la période 2022-2023.

Au terme de cet entretien, Embalo s’est dit honoré de l’accueil qui lui a été réservé en terre gabonaise et a exprimé sa volonté de développer une collaboration active entre le Gabon et la Guinée Bissau, « afin de faire de nos liens bilatéraux, un véritable modèle d’intégration Sud-sud ».