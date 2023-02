La France condamne la décision du Mali d’expulser le chef de la Division des droits de l’homme

La France a condamné, ce lundi, la décision des autorités maliennes de déclarer persona non grata, le Directeur de la Division des droits de l’homme de la MINUSMA, M. Guillaume Ngefa.

Dans un communiqué ce lundi, la France a exprimé son désaccord à la décision de Bamako qui a annoncé l’expulsion du chef de la Division des droits de l’homme de la MINUSMA, « suite à ses agissements déstabilisateurs et subversifs en violation flagrante des principes et obligations des fonctionnaires des Nations Unies« .

Dans son communiqué, la diplomatie française dit condamner vivement cette prise de position du gouvernement malien. « La France condamne vivement la décision prise par la junte malienne d’exiger le départ du directeur de la division droits de l’Homme de la MINUSMA, M. Guillaume Ngefa« , a déclaré la diplomatie française.

Agissements déstabilisateurs et subversifs

Dimanche 5 février 2023, la diplomatie malienne a notifié à la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation du Mali (MINUSMA) sa décision de déclarer persona non grata, Guillaume Ngefa-Atondoko Andali, Directeur de la Division des droits de l’homme de la MINUSMA. « Par conséquent, l’intéressé devra quitter le territoire national dans un délai de 48 heures », a averti un communiqué du gouvernement malien.

Selon Bamako, « cette mesure fait suite aux agissements déstabilisateurs et subversifs de Monsieur Andali, en violation flagrante des principes et obligations que doivent observer les fonctionnaires des Nations Unies et tout diplomate accrédité au Mali, conformément aux conventions internationales pertinentes« .