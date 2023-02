La fortune colossale de Cristiano Ronaldo révélée

Nouveau joueur d’Al Nassr où il a signé un contrat juteux, Cristiano Ronaldo a encore grossi son compte en banque avec une fortune qui a atteint le demi-milliard de dollars.

Parti de Manchester United en novembre dernier où il a rompu son contrat avec les Red Devils, Cristiano Ronaldo est depuis quelques semaines un joueur d’Al Nassr. L’attaquant portugais s’est engagé jusqu’en 2026 avec le club saoudien pour un salaire annuel de 200 millions d’euros. Un contrat très juteux pour le joueur de 38 ans qui se rapproche de plus en plus de la retraite.

Un nouveau bail pour CR7 qui fait grossir encore un peu plus son compte en banque. En effet, selon Celebrity Net Worth , la fortune du natif de Madère s’élèverait à 500M$, soit 464M€. Par le passé, l’attaquant de 38 ans touchait aisément entre 92 et 139M€ grâce à son salaire et ses sponsors. En 2020, le Portugais aurait par exemple perçu un total d’environ 111M€ (65M€ de salaire + 46M€ avec ses sponsors).

Avec sa fortune colossale, Ronaldo qui semble toujours insatiable (le joueur prévoit jouer au delà de ses 40 ans) va désormais viser le milliard de dollars. Une barre jamais atteint par un footballeur. Seuls, quelques rares privilégiés, Floyd Mayweather Jr (boxe), Michael Schumacher (F1), Jack Nicklaus (golf), Arnold Palmer (golf), Tiger Woods (golf) et Michael Jordan (basket) ont franchi ce cap.