La Fondation Bill & Melinda Gates promet 7 milliards de dollars pour l’Afrique

La Fondation Bill & Melinda Gates réaffirme son engagement envers les pays africains. Bill Gates, le coprésident de la Fondation Bill & Melinda Gates, a aujourd’hui réaffirmé l’engagement à long terme de la fondation envers l’Afrique et la volonté de travailler directement avec les pays pour soutenir des solutions révolutionnaires dans les domaines de la santé, de l’agriculture, de l’égalité des sexes et d’autres domaines critiques.

La Fondation Bill & Melinda Gates a promis, jeudi 17 novembre, de décaisser plus de 7 milliards $ au cours des quatre prochaines années pour aider les pays africains à lutter contre la faim, les maladies, les inégalités entre les sexes et la pauvreté. « Ce nouvel engagement en faveur des pays africains vient s’ajouter aux financements déjà annoncés en faveur de plusieurs organisations multilatérales, dont l’Alliance globale pour les vaccins et le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme », a précisé l’organisation philanthropique dans un communiqué publié à Nairobi à l’occasion de la visite effectuée par le milliardaire Bill Gates (photo, à gauche) au Kenya.

« Les budgets européens sont profondément affectés par la guerre en Ukraine et donc, en ce moment, la tendance pour l’aide n’est pas à la hausse », a déclaré le milliardaire cofondateur de Microsoft Corp à des journalistes de l’Université de Nairobi lors d’une visite au Kenya, son premier voyage en Afrique depuis le début de la pandémie de COVID-19. « Si vous prenez toute l’aide (en Afrique), y compris toute l’aide climatique – nous aurons quelques années où elle diminuera probablement. »