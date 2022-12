La folie de Cristiano Ronaldo pour sa maison de retraite

Selon les informations du Sun, Cristiano Ronaldo va dépenser 28 millions d’euros pour installer une piscine en verre géante et une passerelle sous-marine dans sa villa de luxe à Quinta da Marinha, qu’il construit pour y passer sa retraite avec sa famille.

Cristiano Ronaldo n’aura pas réussi à réaliser son ultime rêve: remporter la Coupe du monde 2022 au Qatar. Le quintuple Ballon d’Or et sa sélection ont, en effet, été sortis en quarts de finale de la compétition, par une vaillante équipe du Maroc. Le portugais n’avait d’ailleurs pas pu retenir ses larmes au coup de sifflet final. Pour se consoler, CR7 va aménager à son goût sa maison de retraite.

Comme nous vous l’avions indiqué il y a quelque temps, le portugais construit actuellement une villa de luxe à Quinta da Marinha, près de la station balnéaire de Cascais sur la Riviera portugaise pour y vivre avec sa famille, une fois qu’il mettra un terme à sa légendaire carrière. Et le portugais voit les choses en grand pour la maison de ses vieux jours.

En effet, selon les informations du Sun, l’attaquant de 37 ans va installer dans sa demeure de luxe, une chambre de 92m², une piscine en verre géante et une passerelle sous-marine. Une grande cuisine ainsi qu’un espace dédié à la confection de sushis et autres spécialités japonaises seront aussi bâtis. Des travaux estimés pour le moment à 28 millions d’euros. Une somme totalement folle, mais quand on s’appelle Cristiano Ronaldo, on peut se permettre de telles dépenses pour son confort.

Pour rappel, Cristiano Ronaldo est actuellement au chômage, après la résiliation de son contrat, à l’amiable, avec Manchester United. Et, selon la presse européenne, son avenir se dessine de plus en plus loin de l’Europe et du football de haut niveau. Il est notamment annoncé en Arabie Saoudite du côté d’Al-Nassr. En attendant de trouver un nouveau point de chute, CR7 a reçu la permission de Florentino Perez de s’entraîner dans les installations du Real Madrid, le club où il écrit sa légende.