La fille unique la légende américaine Elvis Presley est décédée d’un arrêt cardiaque

La chanteuse Lisa Marie Presley, fille de la légende du rock’n’roll Elvis Presley, est morte jeudi à l’âge de 54 ans, ont rapporté plusieurs médias locaux.

« C’est avec le coeur lourd que je dois partager une nouvelle dévastatrice: ma chère fille Lisa Marie nous a quittés », a confirmé sa mère Priscilla Presley, dans un communiqué transmis au site People. La fille du « King » avait été transportée d’urgence à l’hôpital jeudi matin, selon un message posté plus tôt par sa mère sur les réseaux sociaux.

Elle avait été placée dans un coma artificiel, sous assistance respiratoire, après un arrêt cardiaque, selon le site people TMZ, qui s’appuyait sur des sources anonymes. Mme Presley était « inconsciente » lorsque sa gouvernante l’a découverte à son domicile jeudi matin à Calabasas, une banlieue cossue de Los Angeles, selon le site.

Massage cardiaque prodigué

Son ex-mari, Danny Keough, qui vit également dans la propriété, a pratiqué un massage cardiaque jusqu’à l’arrivée des ambulanciers qui l’ont transportée à l’hôpital. « Elle était la femme la plus passionnée, forte et aimante que je connaisse », a salué sa mère dans son communiqué au site People, en demandant de respecter la vie privée de la famille et en remerciant les fans pour leur « amour et prières ».

Sans confirmer l’identité de la patiente, les pompiers de Los Angeles ont indiqué à la presse que leurs équipes s’étaient occupées d’une femme d’une cinquantaine d’années victime d’un arrêt cardiaque peu après 10H30. Sollicité, un attaché de presse de Lisa Marie Presley n’a pas répondu immédiatement à l’AFP.