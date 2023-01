« La facilité s’installe … », A’salfo évoque les lacunes du showbiz ivoirien

Dans une récente sortie médiatique, le célèbre artiste ivoirien A’salfo, de son vrai nom Salif Traoré s’est insurgé contre le manque de professionnalisme dont fait preuve certains artistes ivoiriens ces derniers temps.

A’salfo n’est pas du tout content de ses collègues artistes et acteurs du showbiz ivoirien. Le célèbre artiste chanteur et leader du mythique groupe Magic System vient de faire une sortie dans laquele il dénonce l’amateurisme auquel se livrent plusieurs artistes et musiciens ivoiriens.

Selon l’interprète du titre à succès Premier Gaou qui totalise aujourd’hui une dizaine de millions de vue sur Youtube, la carrière de la plupart des jeunes artistes ivoiriens s’éteint vite comme un feu de paille en raison du manque de professionnalisme.

« La facilité s’installe dans le milieu du showbiz, les home studios ont poussé de partout aujourd’hui. Tu rentres dans ton petit home studio à la maison, tu fais sortir une chanson qui n’est ni mixée, ni masterisée, qui se trouve sur le marché et qui pulvérise les records d’écoutes et de vues« , a indiqué le chanteur zouglou avant d’évoquer sans filtres ce qu’il reproche aux à ses nouveaux collègues.

« On se plaît là-dedans, on ne travaille plus, on n’essaie plus de mettre la qualité dans son travail et ça fait que les artistes disparaissent parce que la plupart de ceux qui sortent des chansons à succès, après, on ne les voit plus, tout simplement parce que le travail n’a pas été bien fait (…)« , a déploré le magicien et lead vocal du groupe zouglou Magic System.