La croissance du trafic aérien rapproche l’aéroport de Conakry du million de voyageurs annuels 

L’aéroport international Ahmed-Sékou-Touré de Conakry a accueilli 545 330 passagers au premier semestre 2026, contre 446 335 sur la même période en 2025, soit une progression de plus de 22%. Cette accélération du trafic rapproche la plateforme guinéenne du seuil symbolique du million de voyageurs par an, alors que le pays cherche à renforcer sa connexion aux marchés régionaux et internationaux.

L’établissement avait déjà terminé l’année 2025 avec 957 820 voyageurs, en forte hausse par rapport aux 788 879 passagers enregistrés en 2024 et aux 742 123 de 2023. Sur cette trajectoire, l’aéroport de Conakry pourrait franchir la barre du million de passagers annuels dès 2026 si la croissance observée au premier semestre se maintient sur le reste de l’année.

Les mois de mai et juin 2026 ont chacun dépassé les 100 000 voyageurs, un pic qui traduit le renforcement de la connectivité régionale de la Guinée. Le trafic domestique affiche la progression la plus marquée : le nombre de passagers sur les liaisons intérieures est passé de 21 708 à 35 596 au premier semestre, en hausse de plus de 60% sur un an.

Le fret aérien suit la même dynamique. Les volumes transportés ont atteint 4 973 tonnes au premier semestre 2026, contre 4 115 tonnes un an plus tôt, soit une progression de près de 21%.

Face à cette hausse de la demande, l’aéroport de Conakry poursuit un programme d’extension et de modernisation de ses infrastructures, actuellement dans sa deuxième phase, afin d’absorber l’augmentation du trafic de passagers et de fret dans les années à venir.