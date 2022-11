La crise RDC – Rwanda s’invite au sommet de l’OIF

La crise diplomatique qui perdure entre le Rwanda et la République Démocratique du Congo (RDC), s’est illustrée au sommet de la Francophonie à Djerba, le week-end dernier, avec le refus du Premier ministre congolais, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, d’apparaître sur la photo de famille aux côtés du président rwandais, Paul Kagame.

La RDC et le Rwanda ne s’entendent toujours pas. La situation sécuritaire qui demeure critique dans l’Est de la RDC divise les deux pays et cela est clairement visible dans les discours et actes des autorités de Kigali et Kinshasa. Dimanche 20 novembre, alors que les participants au 18è sommet de l’OIF s’apprêtaient à faire leur photo de famille, le Premier ministre de la RD Congo, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, a catégoriquement refusé d’apparaître sur la photo de famille aux côtés du président rwandais, Paul Kagame.

La diplomatie macronienne relancée

La crise actuelle entre la RDC et le Rwanda a été au cœur des discussions entre le président rwandais Paul Kagame et Emmanuel Macron. Les deux hommes se sont en effet entretenus en marge du sommet, lors d’un aparté d’une vingtaine de minutes qui n’était initialement pas prévu par les équipes du président français.

Ce n’est pas la première fois que le président Macron tente une médiation pour la résolution de la crise qui secoue l’Est de la RDC. Il était parvenu à organiser une rencontre tripartite Tshisekedi-Macron-Kagamé, à New York, en marge de la 77è session de l’Assemblée Générale des Nations Unies. L’objectif de ce mini-sommet est d’aider les deux pays voisins de l’Est de l’Afrique (Rwanda et RDC) en crise, à trouver un terrain d’entente, mais visiblement, le résultat escompté est absent.

Pendant qu’on y est, le M23 dont la RDC accuse d’être soutenu par le Rwanda, fait d’énorme progression dans les régions de l’Est de la RDC, malgré la stratégie de défense mise en avant par les forces armées congolaises.