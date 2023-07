La Cour suprême américaine autorise des commerces à ne pas servir des clients LGBT+

La plus haute juridiction américaine a autorisé ce vendredi 30 juin, pour la première fois, certains commerces à écarter les clients LGBT+, avant d’invalider une mesure phare de Joe Biden concernant la dette étudiante.

La Cour suprême des Etats-Unis a autorisé, vendredi 30 juin, pour la première fois, certains commerces à écarter les clients LGBT+ puis a invalidé une mesure phare de Joe Biden sur la dette étudiante. Déjà, la veille, la haute juridiction, profondément remaniée par Donald Trump, avait aboli les politiques de discrimination positive à l’université, un des acquis de la lutte pour les droits civiques des années 1960 destiné à augmenter la diversité sur les campus.

Comme il y a un an, lors de sa volte-face historique sur l’avortement, ces trois arrêts ont été rendus avec le soutien des six magistrats conservateurs contre l’avis des trois juges progressistes. Les républicains ont applaudi chaudement chacune de ces décisions, tandis que les démocrates, Joe Biden en tête, exprimaient leur vif désaccord.

« Des millions d’Américains se sentent déçus »

Le président des Etats-Unis s’est d’abord dit « très inquiet » du risque accru de discriminations contre les minorités sexuelles. Mais c’est sur la dette étudiante qu’il a essuyé le revers le plus douloureux. Au début de la pandémie, le gouvernement de Donald Trump avait gelé le remboursement de ces emprunts en vertu d’une loi de 2003 permettant de « soulager » les détenteurs de dette étudiante en cas d’« urgence nationale ». Cette mesure prendra fin le 31 août. Anticipant cette échéance, Joe Biden avait annoncé en août vouloir effacer jusqu’à 20 000 dollars de l’ardoise des emprunteurs aux revenus moyens.

La Cour suprême a jugé que son gouvernement avait outrepassé ses pouvoirs en adoptant ce programme coûteux sans autorisation du Congrès. « Il y a des millions d’Américains qui se sentent déçus, découragés et même un peu en colère à cause de l’arrêt, et je dois admettre que moi aussi », a-t-il réagi lors d’une allocution télévisée. Joe Biden, qui mise sur le soutien des classes populaires pour décrocher un nouveau mandat en 2024, a immédiatement annoncé un nouveau plan pour « soulager le plus d’emprunteurs possible aussi rapidement que possible ». Ce nouveau plan respectera cet arrêt, a fait savoir le président, et s’appuiera sur un autre texte, la loi sur l’enseignement supérieur de 1965.