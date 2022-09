La Côte d’Ivoire veut atteindre 30% de la production locale de médicament d’ici 2030

La Côte d’Ivoire a annoncé dimanche 28 août, sa volonté d’accroître le taux de production locale de médicaments de 6% à 30% d’ici 2030.

Au cours d’une rencontre avec les praticiens de la médecine traditionnelle, le dimanche 28 août 2022 à Agboville, le ministre ivoirien de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture Maladie universelle (CMU), Pierre N’gou Dimba, a exprimé la volonté de la Côte d’Ivoire d’accroître le taux de production locale de médicaments de 6% à 30% d’ici à 2030.

« Accroître le taux de production locale de médicaments de 6% à 30% d’ici à 2030, telle est l’ambition du gouvernement ivoirien », a déclaré Pierre N’gou Dimba.

Pour le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture Maladie universelle, « l’atteinte de cet ambitieux objectif doit prendre en compte le savoir culturel et traditionnel en matière sanitaire qui demeure notre riche et vaste patrimoine ».

Le ministre Pierre N’gou Dimba a, avec l’ensemble des praticiens de la médecine traditionnelle en Côte d’Ivoire, envisagé une stratégie de développement pour la médecine traditionnelle à travers l’installation de laboratoires dans les 10 pôles sanitaires, une zone industrielle pharmaceutique dédiée, la mise en place de l’Institut de recherche et développement de la médecine traditionnelle y compris la mise en place du cadre d’encadrement et de formation des praticiens pour faire de notre pays un pôle d’excellence dans ce domaine.

Ces laboratoires viendront à la fois renforcer la valeur ajoutée des tradipraticiens dans l’offre de soins et améliorer la santé des malades.