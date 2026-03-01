Benin Web TV
La Côte d’Ivoire préoccupée par la situation au Moyen-Orient

Diplomatie
En Côte d’Ivoire, le gouvernement a exprimé sa vive inquiétude face à la récente détérioration de la situation sécuritaire au Moyen-Orient. Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, il souligne que la région est frappée par une série d’attaques militaires touchant plusieurs États, suscitant des inquiétudes à l’échelle régionale et internationale.

La Côte d’Ivoire condamne fermement ces actes et affirme sa solidarité avec les gouvernements et populations affectés. Elle réaffirme également son attachement au respect de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et de la sécurité de tous les États.

Le Gouvernement appelle par ailleurs tous les acteurs concernés à la retenue et les exhorte à éviter toute action susceptible d’aggraver les tensions. Il encourage au contraire les mesures de désescalade et soutient les initiatives diplomatiques et les efforts de médiation menés par les partenaires régionaux et internationaux.

Enfin, la Côte d’Ivoire réitère son engagement en faveur de la paix, de la sécurité et de la coopération entre les nations, convaincue que ces valeurs sont essentielles pour le bien-être des populations du Moyen-Orient et de la communauté internationale.

