La Côte d’Ivoire a un nouveau gouvernement avec peu de changements

Au lendemain de la nomination surprise de Robert Beugré Mambé au poste de Premier ministre, la liste du gouvernement a été dévoilée. Elle ne présente pas de surprise et presque tous les ministres sont reconduits.

Le Président ivoirien Alassane Ouattara a dévoilé ce mardi 17 octobre 2023 la liste du gouvernement sur proposition de son nouveau Premier ministre Robert Beugré Mambé. D’autres ténors du parti au pouvoir, le Rassemblement démocratique des Houphouetistes (RHDP) sont reconduits comme Adjoumani Kouassi Kobenan. Anne Désirée Ouloto est ministre d’Etat en charge de la Fonction publique et de la modernisation de l’Administration.

Téné Birahima Ouattara conserve le portefeuille de la Défense, Pierre N’gou Dimba celui de la Santé. Pas de changement non plus à l’Économie et aux Finances que conserve Adama Coulibaly, aux Transports avec la reconduction d’Amadou Koné ou encore à l’Éducation nationale avec Mariatou Koné.

Le 28 septembre, Alassane Ouattara avait informé les membres du gouvernement réunis en conseil des ministres de sa volonté de revoir la composition de son équipe. Le 6 octobre, il avait mis fin aux fonctions du Premier ministre, ainsi qu’à celles des membres du gouvernement.