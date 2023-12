La Corée du Nord menace d’abattre les satellites espions américains

Pyongyang a affirmé qu’il réagirait face à «toute attaque» américaine contre son propre satellite récemment mis en orbite, en considérant une telle opération comme une «déclaration de guerre».

La Corée du Nord a menacé, samedi 2 décembre, d’abattre les satellites espions des Etats-Unis en réponse à « toute attaque » contre son propre satellite, en orbite depuis une dizaine de jours. Pyongyang a affirmé qu’une telle opération serait considérée comme une « déclaration de guerre », a rapporté l’agence de presse officielle KCNA.

Cette déclaration intervient après qu’un responsable américain a expliqué que les Etats-Unis disposaient de divers « moyens réversibles et irréversibles » pour « priver un adversaire de ses capacités spatiales et les contrer ». Cet adversaire pouvant être la Corée du Nord, qui a réussi à mettre en orbite son premier satellite espion fin novembre après deux essais infructueux en mai et en août.

« Si les Etats-Unis essaient de violer le territoire légitime d’un Etat souverain », alors Pyongyang « envisagera de prendre des mesures d’autodéfense pour affaiblir ou détruire la viabilité des satellites espions américains », a mis en garde un porte-parole du ministère des affaires étrangères nord-coréen. Toute opération militaire contre le satellite de Pyongyang considérée comme « imminente » amènera le régime à « user de sa dissuasion de guerre ». Le pays reclus est doté de l’arme nucléaire.

Depuis le lancement réussi de son premier satellite, la Corée du Nord assure avoir observé des sites militaires américains et sud-coréens importants, et même Rome. Pour autant, elle n’a communiqué aucune image qui aurait été prise par Malligyong-1. Selon la Corée du Sud, la Russie a aidé la Corée du Nord à lancer avec succès son satellite espion.