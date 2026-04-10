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« La continuité n’est qu’un troisième mandat déguisé » , tranche Paul Hounkpè depuis Dantokpa

En déplacement au cœur du grand marché de Dantokpa, Paul Hounkpè, candidat à l’élection présidentielle du 12 avril 2026, a livré une charge frontale contre le discours de la continuité porté par le camp au pouvoir.

Edouard DjogbénouVoir tous ses articles
Le · MàJ le
Elections Générales 2026 au Bénin
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« La continuité n’est qu’un troisième mandat déguisé » , tranche Paul Hounkpè depuis Dantokpa
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Face aux commerçants et aux militants mobilisés, le leader de la FCBE a dénoncé ce qu’il considère comme une tentative de prolongation politique sous une autre forme.

« La continuité n’est qu’un troisième mandat déguisé », a-t-il lancé, sous les applaudissements de ses partisans.

Pour Paul Hounkpè, l’argument de la continuité sert avant tout à maintenir un système en place, sans offrir de véritable alternative ni de rupture dans la gouvernance. Il estime que le débat électoral doit porter sur un nouveau projet de société, capable de répondre aux attentes sociales et économiques des populations.

Depuis Dantokpa, symbole de l’activité économique populaire, le candidat a voulu adresser un message direct aux acteurs du secteur informel, qu’il décrit comme les premiers affectés par les choix économiques actuels.

Il a insisté sur la nécessité d’un changement de cap, fondé sur une gouvernance plus inclusive et une meilleure prise en compte des réalités quotidiennes.

Pour rappel, le peuple béninois est attendu aux urnes le dimanche 12 avril 2026 prochain pour départager Paul Hounkpè et Romuald Wadagni qui aspirent à la plus haute fonction de l’état pour les 7 prochaines années.

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