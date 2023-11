La Chine réalise le premier clonage de chat avec des produits locaux

- Publicité-

Un nouveau chapitre s’ouvre dans le domaine du clonage animal en Chine avec la naissance du premier chat cloné entièrement réalisé à partir de produits nationaux. Cette avancée, issue d’une collaboration entre l’Université agricole de Qingdao et une entreprise privée, promet une réduction des coûts et une amélioration de l’efficacité dans le processus de clonage.

À Qingdao, dans la province du Shandong, un chat roux mâle, fruit du clonage, a vu le jour le 19 novembre. Ce félin, né après 69 jours de gestation par une mère porteuse, est le fruit d’une collaboration entre une université et une entreprise privée.

Le professeur Zhao Minghui, de l’Université agricole de Qingdao, a souligné que cette réussite constituait une avancée majeure, car le clonage de chats requiert des exigences plus élevées en termes d’équipement et de réactifs. Historiquement, la majorité des produits utilisés dans ces processus étaient importés, mais leur qualité instable a motivé la recherche de solutions nationales.

Cette avancée pourrait ouvrir la voie à des opportunités commerciales considérables. De plus en plus de propriétaires d’animaux montrent un intérêt pour le clonage afin de préserver le lien émotionnel avec leurs compagnons perdus. La réduction des coûts, rendue possible par l’utilisation de produits locaux, pourrait démocratiser cette pratique. Par exemple, le marché estime le prix d’un chat cloné à environ 250 000 yuans, ou 32 010 dollars, et celui d’un chien à 380 000 yuans, soit 48 658 euros.