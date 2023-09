La Chine interdit aux fonctionnaires d’utiliser des iPhone au travail

- Publicité-

Dans une mesure prise officiellement pour des raisons de sécurité, la Chine a ordonné à des fonctionnaires de ne pas utiliser l’iPhone pour leur travail, ni même d’en introduire un dans les bâtiments.

Sous fond de tensions grandissantes entre Pékin et Washington, les autorités chinoises interdisent l’utilisation de l’iPhone par les employés gouvernementaux. La Chine a ordonné aux fonctionnaires des agences gouvernementales centrales de ne pas utiliser les iPhones d’Apple et d’autres appareils de marque étrangère dans le cadre de leur travail et de ne pas les apporter au bureau, a rapporté ce mercredi le Wall Street Journal, citant des personnes proches du dossier. Les ordres ont été donnés par les supérieurs à leur personnel au cours des dernières semaines, a déclaré le WSJ.

Nouvelle gamme d’iPhones chez Apple

L’interdiction intervient à la veille d’un événement organisé par Apple qui, selon les analystes, portera sur le lancement d’une nouvelle gamme d’iPhones, et pourrait susciter l’inquiétude des entreprises étrangères opérant en Chine à mesure que les tensions sino-américaines s’intensifient. Le rapport du WSJ ne cite pas d’autres fabricants de téléphones qu’Apple. Apple et le Bureau d’information du Conseil d’État chinois, qui traite les demandes des médias au nom du gouvernement chinois, n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

- Publicité-

La sécurité des données au centre des préoccupations

Ces dernières années, la Chine s’est montrée de plus en plus préoccupée par la sécurité des données et a mis en place de nouvelles lois et exigences de conformité pour les entreprises. En mai, la Chine a exhorté les grandes entreprises d’État à jouer un rôle clé dans ses efforts pour atteindre l’autosuffisance en matière de technologie, augmentant ainsi les enjeux de la course dans un contexte de désaccords avec les États-Unis.

Les tensions sino-américaines sont vives, Washington collaborant avec ses alliés pour empêcher la Chine d’accéder à des équipements vitaux nécessaires à la compétitivité de son industrie des puces, tandis que Pékin restreint les livraisons de grandes entreprises américaines, dont le constructeur d’avions Boeing et l’entreprise de puces Micron Technology.