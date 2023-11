La Chine inaugure le plus puissant remorqueur électrique du monde, le « Yungangdiantuo II »

- Publicité-

Le port de Lianyungang, dans le nord de la Chine, a accueilli le « Yungangdiantuo II », un remorqueur révolutionnaire alimenté à 100% par l’électricité. Avec une puissance de 5400 chevaux, ce navire présente des performances supérieures sur les plans écologique, économique et social.

Le « Yungangdiantuo II », construit par Hongyun, une société industrielle du groupe Lianyungang Port Group Co., Ltd., est désormais le remorqueur électrique le plus puissant au monde. Ses spécifications impressionnantes comprennent une longueur de 39 mètres, une largeur de 10,8 mètres et un tirant d’eau de 4,8 mètres à pleine charge.

Ce navire est équipé d’un groupe de batteries rechargeables d’une capacité totale de 7224 kWh, offrant jusqu’à 12 heures d’autonomie après une recharge rapide de moins de 3 heures. Ces batteries permettent une économie substantielle de carburant fossile, réduisant de 300 tonnes la consommation annuelle et diminuant les émissions d’oxyde de carbone de 900 tonnes.

L’ambition du port de Lianyungang est de posséder 4 remorqueurs similaires d’ici la fin de 2024. Pour répondre aux besoins énergétiques de ces navires, une filiale de la State Grid Corporation a mis en place un système d’alimentation électrique côtier à haute tension d’une capacité totale de 6930 kVA.