La Chine et le Mali se félicitent de leur coopération diplomatique

La Chine et le Mali se sont félicités jeudi, d’excellentes relations diplomatiques qu’ils entretiennent et se sont engagés à renforcer cette coopération bilatérale.

Dans le cadre de la fête nationale de la République Populaire de Chine, le Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Mali, Abdoulaye Diop, a co-présidé, ce jeudi 29 septembre 2022, au côté de l’ambassadeur de Chine au Mali, Chen Zhihong, la cérémonie d’ouverture de l’exposition photo sur la coopération pragmatique entre la Chine et le Mali.

Lors de cette cérémonie, les deux Personnalités se sont, tour à tour, félicitées de l’excellence des relations d’amitié historiques et de coopération fructueuse que les deux pays entretiennent dans les domaines aussi variés que la politique et la diplomatie ; les échanges économiques et commerciaux ; la paix et la sécurité ainsi que la coopération sanitaire, sociale et culturelle.

Elles ont souligné avec une grande satisfaction les résultats majeurs, fruits de cette coopération, notamment les grandes infrastructures de développement et autres projets structurants réalisés au Mali. Dans la même veine, le ministre Diop n’a pas manqué d’exprimer la disponibilité du Mali à accompagner la Chine dans la mise en œuvre des neuf programmes de la coopération sino-africaine pour les trois prochaines années qui contribueront à renforcer la coopération bilatérale et aboutir à des résultats probants au bénéfice des deux Parties.

Le chef de la diplomatie malienne a également témoigné de la solidarité manifeste et constante entre les deux pays, singulièrement dans le cadre multilatéral, sur les questions essentielles telles que le respect de la souveraineté, de l’intégrité territoriale, de l’unité nationale ainsi que la lutte contre la politisation de la question des droits de l’homme.

En outre, M. Diop a indiqué que la résilience et la détermination de la Chine dans sa marche vers le développement et la croissance, malgré les souffrances et les désastres sans précédent qui ont marqué son histoire, devraient être une source d’inspiration pour tous les Peuples épris de la défense de leur souveraineté, leur intégrité et leurs intérêts vitaux pour le bonheur de leur nation.