La Chine et la Russie jouent un rôle «déstabilisateur» en Afrique, le secrétaire américain à la Défense

Le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin a mis en garde, le mardi 13 décembre, les dirigeants africains contre le rôle « déstabilisateur » de la Chine et de la Russie en Afrique, lors d’un sommet à Washington.

S’exprimant lors d’un forum sur la sécurité en présence de plusieurs dirigeants africains, le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin a d’emblée constaté que « la Chine étend son empreinte sur le continent quotidiennement (…) et cela pourrait avoir un effet déstabilisateur si ce n’est pas déjà le cas ».

Quant à la Russie, elle « continue d’envoyer des armes à bas prix et des mercenaires » à travers le continent, a-t-il dit. « La combinaison de ces activités de ces deux pays, je crois que cela mérite d’y prendre garde. Et il est clair que leur influence pourrait être déstabilisatrice », a poursuivi le chef du Pentagone.

Dans cette offensive de charme des Etats-Unis pour séduire des partenaires africains parfois réticents, les Etats-Unis ont mis la main au portefeuille, promettant de consacrer « 55 milliards de dollars à l’Afrique sur trois ans », selon la Maison Blanche.

Près d’une cinquantaine de dirigeants africains participent à ce sommet, le second de la sorte après celui organisé en 2014 sous la présidence de Barack Obama. Le premier jour du sommet a également abordé le sujet de l’exploration de l’espace avec la signature par le Nigeria et le Rwanda des accords Artemis sous l’impulsion des Etats-Unis. Il s’agit des premiers pays africains à le faire. Le président Biden doit intervenir mercredi et jeudi devant le sommet.