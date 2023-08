La chanteuse nigériane, Yemi Alade, victime d’un accident de voiture en Espagne (vidéo)

- Publicité-

Yemi exprime sa gratitude à Dieu pour avoir survécu à un accident en Espagne.

Yemi Eberechi Alade, mieux connue sous son nom de scène Yemi Alade, a survécu à un accident de voiture en Espagne. La chanteuse de 34 ans l’a révélé sur sa page Instagram, ajoutant que l’incident s’était produit alors qu’elle se rendait à un récent événement en Espagne.

Elle a mis en ligne une vidéo qui capture le moment où elle a reçu des soins médicaux rapides après l’incident. Partageant son calvaire avec ses fans, Yemi Alade a remercié Dieu Tout-Puissant pour sa protection et son soutien.

« Le 17 août, nous avons eu un accident de voiture, quelque part entre Barcelone et Benicassim en Espagne, à 12h06 (midi). J’ai également eu une urgence médicale mineure due à l’épuisement après avoir joué sur scène 7 heures après l’incident le même jour. Et d’une manière ou d’une autre, je me suis retrouvée à la « soirée après »

(pardonnez-moi, mon esprit avait besoin de bonnes vibrations). La vie est pour les vivants… Je ne voulais pas partager cela, mais le destin en a décidé autrement, mais mon Dieu pourvoira », a-t-elle écrit.

« Le sang de Jésus a parlé pour nous. Je n’ai perdu qu’un ongle, tout s’est passé si vite. Rien n’est trop soudain ou trop compliqué pour Dieu. Sa grâce est plus que suffisante », a ajouté la chanteuse.

Connue pour sa musique entraînante, Yemi Alade a récemment fait la une des médias sociaux alors que des rumeurs ont fait état de ce qu’elle serait enceinte du président togolais Faure Gnassingbé, au pouvoir depuis 2005. Selon une vidéo qui a circulé sur Internet, un blogueur a rapporté que la chanteuse entretiendrait une relation étroite avec le dirigeant togolais qui envisagerait d’en faire sa 6e épouse. Réagissant à ces spéculations, le hitmaker « Johnny » s’est rendu sur Twitter pour publier des émojis rieurs et enceintes.

