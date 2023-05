La chanteuse mythique Tina Turner, la reine du rock’n roll, est décédée

- Publicité-

La chanteuse d’origine américaine naturalisée suisse, Tina Turner est morte à l’âge de 83 ans, a annoncé son porte-parole dans un communiqué ce mercredi.

Tina Turner, la star pionnière du rock’n’roll devenue un géant de la pop dans les années 1980, est décédée à l’âge de 83 ans des suites d’une longue maladie, a annoncé son attaché de presse à l’agence de presse PA. Elle avait souffert de problèmes de santé ces dernières années, un cancer de l’intestin lui ayant été diagnostiqué en 2016 et une greffe de rein ayant été effectuée en 2017.

Turner a affirmé et amplifié le rôle formateur des femmes noires dans le rock’n’roll, définissant cette ère musicale au point que Mick Jagger a admis s’être inspiré de ses performances live énergiques pour son personnage de scène. Après deux décennies de collaboration avec son mari violent, Ike Turner, elle s’est lancée seule et, après quelques faux départs, est devenue l’une des icônes pop les plus marquantes des années 1980 avec l’album Private Dancer. Sa vie a été relatée dans trois mémoires, un biopic, une comédie musicale et, en 2021, un documentaire acclamé, Tina.

« Le caractère musical de Turner a toujours été une combinaison chargée de mystère et de lumière, de mélancolie mélangée à une vitalité féroce qui a souvent flirté avec le danger », a écrit l’universitaire Daphne A Brooks pour le Guardian en 2018.

Née Anna Mae Bullock le 26 novembre 1939, Turner a grandi à Nutbush, dans le Tennessee, où elle se souvient d’avoir ramassé du coton avec sa famille lorsqu’elle était enfant. Elle chantait dans la chorale de l’église de la petite ville et, à l’adolescence, elle a parlé – ou plutôt chanté – pour entrer dans le groupe d’Ike à St Louis : il avait refusé sa demande d’adhésion jusqu’à ce qu’il l’entende s’emparer du micro lors d’un concert des Kings of Rhythm pour une interprétation de You Know I Love You de BB King.