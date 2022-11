La CEMAC annonce une nouvelle gamme de billets de banque en circulation dès le 15 décembre

Le Comité ministériel de l’Union Monétaire de l’Afrique Centrale réuni en session ordinaire le 07 novembre 2022 a décidé à travers une résolution, de mettre en circulation une nouvelle gamme de billets de banque. La mesure entre en vigueur à partir du 15 décembre 2022.

La zone CEMAC (Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée équatoriale et Tchad) aura une nouvelle gamme de billets en circulation d’ici quelques semaines. C’est une résolution prise par le Comité ministériel de l’Union Monétaire de l’Afrique Centrale lors de sa session du 7 novembre dernier. L’information a également été annoncée par la Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC), l’institut d’émission des six pays de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (Cemac).

En effet, la nouvelle gamme de billets de banque fabriqués en 2020 « dont les spécimens et les caractéristiques ont été présentés » au cours de cette réunion viendra remplacer la gamme de 2002 qui aura servi dans la sous-région durant une vingtaine d’années. Ces nouveaux billets incluent les coupures de 10 000, 5000, 2000, 1000 et 500 FCFA. Et pour la première fois, toutes les langues officielles en vigueur dans la zone CEMAC sont visibles sur ces nouvelles coupures. Il s’agit notamment du français, de l’anglais, de l’arabe (Tchad) et de l’espagnol (Guinée équatoriale).

«Ainsi, démonétiser et par conséquent, priver du cours légal et du pouvoir libératoire sur l’ensemble du territoire de la communauté, les billets de la gamme 1992, à compter du 1er mars 2023, soit pendant un délai de trois mois, seront échangeables aux guichets des banques commerciales et aux guichets de la Beac », a souligné dans son communiqué, l’Umac.

Le processus du retrait de la gamme 1992 se poursuivra au-delà de cette date, et ce, jusqu’en 2024 notamment le 1er juin, date à laquelle, les billets de cette gamme ne seront plus échangés ni auprès des banques commerciales, ni à la BEAC.