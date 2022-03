La CEDEAO a rejeté une transition de 24 mois proposée par les autorités du Mali

Dans un communiqué rendu public, les autorités du Mali ont indiqué avoir rencontré le médiateur de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) à Bamako vendredi et samedi, et ont proposé une période de transition plus courte de 24 mois, qui a été rejetée. « Le gouvernement du Mali regrette l’absence de compromis à ce stade », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il restait ouvert à un accord sur une solution.

Alors que les autorités de la transition au Mali ont tenu une rencontre avec la délégation de la CEDEAO sur la durée de la transition et la levée des sanctions contre le pays, on apprend que les émissaires de l’organisation ouest africaine ont rejeté une transition de deux ans.

