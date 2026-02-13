La CAN 2027 de football maintenue avec un projet d’extension à 28 équipes

Le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, a mis fin aux spéculations concernant le calendrier de la prochaine phase finale : la CAN 2027 se déroulera comme prévu et ne fait pas l’objet d’un report. Cette précision intervient alors que des rumeurs laissaient entendre un possible décalage de l’épreuve.

Le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, a mis fin aux spéculations concernant le calendrier de la prochaine phase finale : la CAN 2027 se déroulera comme prévu et ne fait pas l’objet d’un report. Cette précision intervient alors que des rumeurs laissaient entendre un possible décalage de l’épreuve.

La compétition sera organisée conjointement par trois pays de l’Afrique de l’Est : la Tanzanie, le Kenya et l’Ouganda. Les autorités de la CAF confirment ainsi la tenue d’un tournoi multi-pays, avec les infrastructures et la logistique réparties entre ces trois nations hôtes.

Parallèlement, Patrice Motsepe a abordé l’idée d’une réforme du format de la compétition, ouvrant la porte à une augmentation du nombre d’équipes participantes. Il a expliqué que cette perspective vise à élargir l’accès et à permettre à davantage de sélections africaines de vivre l’expérience d’une phase finale.

Vers un élargissement à 28 équipes

Depuis 2019, la CAN se dispute à 24 équipes ; la proposition en discussion consisterait à intégrer quatre nations supplémentaires pour porter la compétition à 28 participants. Selon la direction de la CAF, un tel ajustement offrirait plus d’opportunités aux fédérations et permettrait de révéler de nouveaux talents sur la scène continentale.

Un passage à 28 équipes impliquerait également des adaptations sur le plan sportif et organisationnel : un nouveau calendrier de matches, des formules de poules repensées et des besoins accrus en matière d’accueil et d’infrastructures. Les promoteurs de l’idée estiment que l’élargissement pourrait aussi générer des retombées économiques plus conséquentes pour les pays organisateurs, grâce à une augmentation des rencontres et à une plus grande exposition médiatique.