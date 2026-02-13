La CAF veut porter la CAN à 28 nations

La Confédération africaine de football envisage d’élargir la CAN à 28 sélections et de confirmer un rythme quadriennal pour renforcer la compétitivité et le rayonnement du tournoi.

La Coupe d’Afrique des nations pourrait bientôt changer de dimension. En marge d’une conférence de presse organisée ce vendredi en Tanzanie, le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, a dévoilé son intention d’élargir la compétition à 28 sélections. Une réforme ambitieuse qui s’accompagnerait d’un rythme quadriennal confirmé.

L’instance continentale souhaite ainsi offrir une plus grande visibilité aux nations émergentes et renforcer la compétitivité globale du tournoi. Pour Motsepe, la CAN demeure l’un des rendez-vous sportifs majeurs du continent et doit continuer à évoluer pour refléter la progression du football africain. En intégrant davantage d’équipes, la CAF espère stimuler l’émulation, révéler de nouveaux talents et accroître l’engouement populaire à travers l’Afrique.

Ce changement de format s’inscrit dans une stratégie plus large de modernisation. Un cycle de quatre ans permettrait, selon ses promoteurs, aux sélections nationales de mieux se structurer, de préparer leurs échéances et d’élever le niveau de jeu. L’objectif affiché est clair : consolider le statut de la CAN comme vitrine mondiale du football africain.