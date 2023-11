« La CAF m’a dit que j’étais le vainqueur », Mikel Obi revient sur le fiasco du Joueur africain de l’année 2013

-Publicité-

L’ancien capitaine des Super Eagles, Mikel John Obi, a déclaré avec insistance qu’il s’était fait voler le prix du footballeur africain de l’année en 2013.

John Obi Mikel a perdu le prix au profit de la légende de Manchester City et de la Côte d’Ivoire, Yaya Touré, tandis que la légende de la Côte d’Ivoire et de Chelsea, Didier Drogba, a terminé troisième. Le Nigérian pense que c’était sa récompense parce qu’il avait remporté la Coupe d’Afrique des Nations, l’UEFA Europa League, ainsi que la Ligue des champions de l’UEFA, remportée un an auparavant.

S’exprimant dans un podcast, il a révélé que la CAF lui avait assuré de remporter la distinction, mais que les choses se sont déroulées différemment lors de la cérémonie: « J’aurais dû gagner. C’était mon trophée à gagner. J’ai gagné la Coupe d’Afrique des Nations, j’ai gagné la Ligue des champions l’année précédente et j’ai gagné l’Europa League cette année-là, en 2013. Et Yaya a gagné quoi ? Il n’a rien gagné. En arrivant à la cérémonie, je pensais que j’avais gagné. L’information était que j’allais gagner. Mon agent m’a dit que je l’avais gagné et la CAF m’a dit que j’étais en train de le gagner.«

Il a allégué que Yaya Touré avait remporté le prix parce que lui et le président de la CAF de l’époque étaient originaires de pays francophones et qu’ils voulaient qu’il entre dans l’histoire en devenant le premier joueur à le remporter trois fois de suite.

« Mais ce qui est fou, c’est que c’était la première fois qu’un joueur faisait un tour de chapeau pour gagner, alors ils ont dû donner à Yaya. Parce qu’il était de Côte d’Ivoire et que le président de la CAF à l’époque était Issah Hayatou et je pense qu’il était de Côte d’Ivoire (correction : Cameroun). C’est donc la première fois qu’un joueur gagne un tour du chapeau. Je pensais que j’allais gagner parce que j’avais eu une année incroyable et l’année précédente. Nous avons presque tout gagné et j’ai joué la majeure partie du match et j’étais titulaire… Je pense que je me suis fait voler, c’est ce que je pense. Définitivement, je me suis fait voler« , a-t-il ajouté, visiblement toujours amer.

Yaya Touré a recueilli 373 voix, contre 265 pour Mikel Obi et 236 pour Didier Drogba Turkey Galatasaray. La légende nigériane et d’Arsenal Nwankwo Kanu a été le dernier Nigérian à remporter ce prix en 1999.

