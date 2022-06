La BOAD autorise un financement de 53 milliards de FCFA au Togo pour des projets d’infrastructures

La Banque ouest-africaine de développement (Boad) a approuvé mardi, lors d’une réunion de son conseil d’administration à Abidjan, deux nouveaux engagements en faveur du Togo, a annoncé mercredi, la présidence du Togo.

La BOAD vient en aide au Togo avec deux financements pour accompagner les efforts que fournit le gouvernement dans le domaine des infrastructures. Les financements, autorisés sous forme de prêts, concernent des projets d’infrastructure, et s’élèvent à 53 milliards de FCFA.

Dans les détails, la première enveloppe, d’un montant de 28 milliards FCFA, est destinée à l’aménagement et au bitumage du tronçon Aleheride-Kpaza-Tchamberi dans la région Centrale. « La réalisation de ce projet permettra de relever plusieurs défis », indique le communiqué de la présidence qui cite notamment, le désenclavement de la zone et la facilitation des échanges économiques, sociaux et culturels aussi bien au niveau national que sous-régional, la réduction du temps des trajets et du coût d’exploitation des véhicules, et enfin le problème de l’insécurité routière.

Quant au second financement, d’un montant de 25 milliards FCFA, il servira à la construction d’une centrale solaire photovoltaïque à Awandjélo (région de la Kara). L’infrastructure, d’une capacité installée projetée à 42 MWc dès 2024, participera à la diversification du mix énergétique et à la réduction des coûts de production de l’énergie, de même qu’à l’amélioration des conditions de vie des populations des localités environnantes.

Pour le Togo qui travaille depuis quelques années à faire passer son taux d’électrification à 75% en 2025 (59% l’an dernier), il s’agira d’une centrale de plus, après celle de Blitta, ou encore de Kekeli, sur lesquelles l’institution bancaire sous-régionale intervient, souligne le communiqué de la présidence.