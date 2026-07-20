La Belgique se sépare de Rudi Garcia

Après 18 mois à la tête des Diables Rouges, Rudi Garcia quitte la sélection belge. Le technicien français s’en va avec un bilan positif, marqué par une qualification en quarts de finale de la Coupe du monde 2026.

Rudi Garcia et la Belgique, c’est terminé. Nommé sélectionneur en février 2025 en remplacement de Domenico Tedesco, l’entraîneur français ne prolongera pas son contrat avec la Fédération belge, qui arrivait à son terme après le Mondial 2026. Arrivé dans une période de transition pour les Diables Rouges, Garcia a réussi à stabiliser une équipe en pleine reconstruction. Sous sa direction, la Belgique a retrouvé la Ligue A de la Ligue des Nations et s’est qualifiée pour la Coupe du monde.

Lors du tournoi mondial, les Belges ont atteint les quarts de finale après avoir éliminé le Sénégal et les États-Unis. Leur parcours s’est arrêté face à l’Espagne, future championne du monde. La Belgique a toutefois marqué l’histoire de cette compétition en devenant la seule sélection à inscrire un but à la Roja, grâce à Charles De Ketelaere. Malgré ces résultats encourageants, les deux parties ont décidé de ne pas poursuivre leur collaboration. Rudi Garcia a quitté son poste avec le sentiment du devoir accompli, remerciant ses joueurs, ses dirigeants et les supporters belges.

« Je quitte la Belgique en Ligue A de la Ligue des Nations de l’UEFA et parmi les huit meilleures équipes du monde », a déclaré le technicien français, qui estime avoir participé au lancement d’une nouvelle dynamique au sein de la sélection. Le directeur sportif Vincent Mannaert a également salué son passage à la tête des Diables Rouges. Selon lui, Garcia a joué un rôle important dans la relance de l’équipe après une période difficile, en rétablissant notamment la cohésion du groupe. La Fédération belge prépare désormais un nouveau cycle et devra rapidement désigner un nouveau sélectionneur pour poursuivre la transition générationnelle. De son côté, Rudi Garcia va désormais se tourner vers un nouveau défi après une expérience internationale réussie.