La Banque mondiale octroie 141 milliards de FCFA au Bénin

La République du Bénin a obtenu un accord de financement de 230 millions de dollars soit plus de 141 milliards de FCFA de la Banque Mondiale.

L’Association internationale de développement (IDA) a approuvé ce vendredi 15 septembre 2023 par la Banque mondiale à l’endroit du Bénin, un financement de 230 millions de dollars, soit plus de 141 milliards de FCFA. Cet appui financier vise à aider le gouvernement du Bénin à renforcer la croissance tirée par le secteur privé, stimuler la collecte des recettes nationales et renforcer la résilience sociale et climatique.

Il s’agit en l’occurrence d’un accord de financement destinée à soutenir des réformes favorables à une croissance inclusive, résiliente et tirée par le secteur privé. Cet accord repose sur trois piliers selon le communiqué de la Banque mondiale. La création d’un nouvel écosystème pour le développement des micros, petites et moyennes entreprises, et l’amélioration du climat d’investissement, représentent le premier pilier de l’appui.

Le deuxième prend en compte des réformes pour stimuler la collecte des recettes nationales, en créant un espace fiscal nécessaire à l’investissement public et à la viabilité de la dette. Tandis que le troisième et dernier pilier cible des réformes destinées à une résilience sociale et climatique accrue, à travers notamment une couverture médicale subventionnée aux personnes pauvres, une protection sociale adaptative et un renforcement de la gestion des risques de catastrophes.

A noter que l’Association internationale de développement (IDA) est l’institution de la Banque mondiale qui aide les pays les plus pauvres de la planète. Elle est fondée en 1960, elle accorde des dons et des prêts à taux faible ou nul pour financer des projets et programmes de nature à stimuler la croissance économique et à réduire la pauvreté.