La Bank Of Africa victime d’une cyberattaque au Mali

La filiale malienne de Bank of Africa est victime d’un acte de cyberdélinquance. C’est ce qu’affirme SAXX, un hacker et spécialiste en cybersécurité, sur son compte Twitter.

« CyberAlert, La cyberattaque contre la BankOfAfrica est peut-être la plus monumentale à ce jour en Afrique !] » a indiqué le hacker et spécialiste en cybersécurité, sur son compte Twitter le 12 février dernier. Selon SAXX, la BOA s’est vu réclamer la très élevée somme de 10 000 000 dollars (soit plus de 6,1 milliards de FCFA).

SAXX affirme que le montant exigé par les cybercriminels est une preuve que ceux-ci ont mis la main sur les données d’autres filiales de l’institution financière. « Dans l’échantillon de données à disposition, on retrouve l’accès total aux comptes des utilisateurs et ou autres entreprises… au Mali, en Afrique de l’Ouest, en Europe. On a aussi accès à toutes les données personnelles… (je vous laisse imaginer la suite) », a ajouté l’expert.

Un compte à rebours a été lancé au bout duquel les pirates menacent de diffuser les données à leur disposition. Il reste 7 jours avant le jour fatidique. SAXX a lancé un appel aux institutions, entreprises et dirigeants, les exhortant à se faire entourer et aider par des professionnels. Selon lui, « ces cyberattaques ou ransomwares que subit l’Afrique ne font que commencer. Préparez-vous à la vague avant de vous retrouver dans le filet des cybercriminels », avertit-il.

Banque BOA Mali réfute être attaquée

Après l’annonce de l’attaque sur les réseaux sociaux, Bank Of Africa Mali a fait sortir un communiqué pour démentir. « Chers clients, les réseaux sociaux font état de piratage informatique au sein des systèmes informatiques de Bank Of Africa. S’il y a bien eu une tentative d’intrusion dans nos systèmes, celle-ci a rapidement été bloquée. » a déclaré la Banque et de conclure » Vos données personnelles n’ont pas été touchées et Bank Of Africa vous garantit leur intégrité. «