La baguette de pain française inscrite au patrimoine immatériel de l’humanité par l’Unesco

« Nouvelle inscription sur la Liste du Patrimoine Immatériel : les savoir-faire artisanaux et la culture de la baguette de pain », a Twitté l’UNESCO, qui a, par la même occasion, adressé ses félicitations à la France, ce mercredi 30 novembre 2022.

Le Comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, lors de sa 17e session, qui se tenait à Rabat (Maroc), s’est accordé sur l’inscription de la baguette de pain française, au patrimoine immatériel de l’humanité.

Des détails obtenus, ce sont les « savoir-faire artisanaux et la culture de la baguette de pain » qu’a retenus, le comité de l’UNESCO. La baguette de pain Française rejoint ainsi 23 autres techniques artisanales, traditions et autres arts français.

La France avait présenté la candidature de la baguette mardi, devant le Comité réuni au Maroc. Devant le Comité, les artisans boulangers ont mis en avant « le côté partage » et « lien social » de la baguette.

« C’est une reconnaissance pour la communauté des artisans boulangers-pâtissiers. (…) La baguette, c’est de la farine, de l’eau, du sel, de la levure et le savoir-faire de l’artisan », s’est félicité Dominique Anract, président de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française dans un communiqué.

Tous les jours, 12 millions de consommateurs français poussent la porte d’une boulangerie et plus de six milliards de baguettes sortent des fournils chaque année. Aller acheter du pain est ainsi une véritable habitude sociale et conviviale qui rythme leur vie.