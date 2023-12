La BAD alloue 250 millions de dollars pour améliorer le réseau de transport rural en Ouganda

La Banque africaine de développement a approuvé un financement de 250 millions de dollars pour la construction de routes et d’infrastructures dans l’objectif de renforcer la connectivité du transport rural en Ouganda.

Le Conseil d’administration du Groupe de la Banque africaine de développement a donné son feu vert à un prêt de 252,83 millions de dollars à l’Ouganda lors de sa réunion à Abidjan le vendredi 1er décembre. Ce financement soutiendra la construction de la route Laropi-Moyo-Afoji et Katuna-Muko-Kamuganguzi, combinant un prêt de 179,68 millions de dollars de la Banque africaine de développement et 73,15 millions de dollars du Fonds africain de développement.

Augustine Ngafuan, directeur national de la Banque africaine de développement en Ouganda, a souligné l’impact de ce projet sur la connectivité du transport rural et l’intégration régionale. De ses propos, en facilitant le commerce et en réduisant les coûts de transport, cette initiative non seulement améliorera les revenus, mais ouvrira également un nouveau corridor reliant l’Ouganda au Soudan du Sud.

Au-delà de la construction de routes, ce projet englobe des initiatives sociales complémentaires. Il comprend la construction de 5 kilomètres de routes dans les petites villes, des infrastructures pour la circulation non motorisée à Moyo et Laropi, des éclairages de rues pour les commerçants et un terminus de bus régional à Moyo. De plus, des étals de marché équipés d’entrepôts frigorifiques seront érigés pour soutenir les femmes commerçantes opérant le long des routes, afin d’améliorer les revenus provenant de produits périssables tels que le poisson et les légumes.