Kylian Mbappé: les confidences de sa mère sur son éducation algérienne

Né en France dans la petite ville de Bondy, Kylian Mbappé n’a pas seulement été éduqué à l’occidentale. Élevé par des parents africains, la superstar du PSG a également reçu l’éducation algérienne comme le confie sa mère, Fayza Lamari, dans une interview relayée par le média Star News Algeria.

FAyza Lamari est indéniablement une figure clé dans la réussite de son fils Kylian Mbappé. Cette ancienne handballeuse a consacré son temps et son énergie à l’éducation du prodige français, en particulier dès ses premiers pas sur le terrain de football. Depuis, elle s’investit dans la carrière du capitaine de l’équipe de France, notamment en ce qui concerne la gestion de son image publique. En effet, cette mère de 48 ans est principalement chargée de gérer les contrats publicitaires du vice-champion du monde en titre.

Malgré son rôle central dans la carrière de son fils, Madame Mbappé n’en est pas moins souple en ce qui concerne les valeurs humaines qu’elle souhaite inculquer à KM7, notamment en matière de respect des femmes. Dans une interview relayée par le média Stars News Algeria, elle explique comment elle a su imposer sa vision et démontrer à ses fils l’importance fondamentale du respect des femmes. Son caractère bien trempé, aidé de ses origines algériennes et kabyles, y est sans doute pour beaucoup.

« Il y a le côté algérien-kabyle qui ressort déjà, raconte-t-elle en riant, faisant référence à l’éducation reçue de la part de ses parents algériens. C’était Kylian qui avant-hier me disait, ‘je peux pas tout porter’ (des courses ou quelque chose comme ça, ndlr). Je lui ai dit : ‘tu n’as pas le choix !’ Quand vous êtes au milieu de trois hommes au quotidien pendant 25 ans (Wilfrid le père, Kylian et Ethan le frère cadet, ndlr) forcément il faut trouver sa place. Et en même temps, Ethan est encore petit mais je lui rabâche ‘il y a une chose, c’est de respecter la femme’. S’il ne la respecte pas, il ne me respecte pas moi en fait. Donc à partir de là, c’est pour moi des choses basiques. » En fin de compte, les paroles de FAyza Lamari ont clairement porté leurs fruits.

Feiza Lamari, la maman de @KMbappe, d’origine algérienne-kabyle parle de l’éducation de ses enfants … pic.twitter.com/h49kv02oUr — FRANCE MAGHREB 2 (@FMAGHREB2) April 28, 2023

